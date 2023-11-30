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Захарова раскритиковала Болгарию за отказ пропустить самолет с ней на борту

Захарова назвала абсурдом отказ Болгарии пропустить самолет с ней и Лавровым

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Решение правительства Болгарии запретить пролет над территорией страны самолета, на борту которого находилась официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, было принято проамериканскими политиками. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила сама представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что уже успела обсудить данную ситуацию со многими гражданами зарубежной республики. В частности, она разговаривала с местными журналистами и общественными деятелями.

«Они все в шоке от того, что их политики — это, я думаю, даже не политики, а проводники американской мысли — в очередной раз учудили. Потому что это находится вне логики, вне здравого смысла, вне права — что международного, что внутреннего», — рассказала Захарова.

По ее словам, действия Софии являются «абсурдом». Дипломат подчеркнула, что ей непонятен запрет на нахождение кого-либо из людей на борту самолета, который не намеревался садиться на территории республики и летел в другую страну.

В ночь на 30 ноября в столицу Северной Македонии, где проходит встреча министров иностранных дел стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), прибыл глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Его самолет должен был лететь через воздушное пространство Болгарии, однако в последний момент маршрут изменили.

По данным ТАСС, борт министра пролетел над турецкой и греческой территориями. Данное решение было связано с отказом Болгарии пропустить самолет, если на его борту будет находиться Захарова.

Ранее в Кремле отреагировали на отказ болгарских властей пропустить самолет с официальным представителем МИД РФ.

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