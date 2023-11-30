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Медведев прокомментировал перенос выборов президента Украины

Медведев: появление конкурентов для Зеленского сейчас опасно

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал перенос президентских выборов Верховной радой Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, в условиях провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) появление конкурентов для действующей власти опасно. Также могут вскрыться новые факты коррупции.

«Маски окончательно сброшены. Рада отменила выборы президента. Ведь пока идёт война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские. И наоборот, выборы для них – бесславный конец», — поделился Медведев.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Верховная рада Украины отменила проведение президентских выборов в стране в военное время.

Депутаты Рады приняли соответствующую декларацию. В принятии документа участвовали депутаты всех фракций и групп парламента Украины.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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