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Назван натуральный продукт, снижающий уровень сахара в крови

Nutrients: чеснок эффективно снижает уровень сахара в крови

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Depositphotos

Ученые из Юго-восточного университета в Китае установили, что чеснок эффективно нормализует уровни глюкозы и холестерина в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Такой вывод исследователи сделали после анализа результатов 29 ранее опубликованных научных работ на тему влияния растительных продуктов и специй на кардиометаболическое здоровье человека (мета-анализ). Всего в исследованиях приняли участие 1567 человек из разных стран.

Возраст добровольцев варьировался от 18 до 80 лет. Отмечается, что в экспериментах участвовали как здоровые люди, так и испытуемые с сахарным диабетом второго типа, ишемической болезнью сердца, неалкогольной жировой болезнью печени, инфарктом, ожирением, гипертонией и синдромом поликистозных яичников. Чеснок в исследованиях употребляли в сыром и порошковом виде, а также в формате выдержанных экстрактов и пищевых добавок.

Мета-анализ показал, что употребление чеснока всеми способами оказывало положительный эффект и способствовало снижению показателей сахара и холестерина в крови. Ученые предположили, что полезные свойства чеснока обусловлены его способностью ускорять синтез органического соединения под названием аллицин в организме. Аллицин нормализует кровообращение, обладает противомикробной активностью и подавляет образование триглицеридов (жиров) в печени.

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