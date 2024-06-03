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Имущество Блиновской продадут на аукционе в случае банкротства

Shot: 1,5% имущества блогерши Блиновской продадут на аукционе в случае банкротства

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Имущество блогерши Елены Блиновской будет продано на аукционе в случае ее банкротства. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источников издания, знакомых с ходом дела, после банкротства будут изъяты средства с банковских счетов Блиновской (несколько сотен миллионов рублей в различной валюте) — их переведут в счет уплаты долга.

Поскольку этих денег не хватит, продолжают источники, будет реализована недвижимость — всего у Блиновской два десятка объектов недвижимости в центре Москвы, Ярославле, Ярославской и Костромской областях, Адыгее и Крыму, — и транспортные средства знаменитости.

Сумма арестованного имущества превышает 60 млрд рублей, а долг составляет около 1,5% от этой суммы (1,4 млрд рублей) — в итоге после реализации имущества, покрывающего сумму долга, процедура будет остановлена, а нераспроданное останется в собственности Блиновской.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

28 мая началась процедура снятия арестов с имущества блогерши. Сейчас Блиновская находится в СИЗО.

Блиновская подала заявление о банкротстве на следующий день после очередной масштабной блокировки своих счетов.

Ранее юрист пояснил, сможет ли Блиновская воспользоваться налоговой амнистией.

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