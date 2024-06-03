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Татьяна Буланова объяснила слухи о своей беременности лишним весом

Певица Татьяна Буланова объяснила появление живота лишним весом

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Татьяна Буланова в беседе с PROZvezd объяснила появление живота тем, что недавно поправилась.

«Если что, я тоже не беременна! А то понапишут же всякое! Да, я немного поправилась, но это же не индульгенция, чтобы распускать обо мне небылицы! Слава Богу, и как мать, и как жена я в жизни состоялась, могу себе позволить!» — подчеркнула Буланова.

Исполнительница рассказывала, что у нее один полноценный прием пищи. По словам знаменитости, она привыкла к такому режиму, поэтому редко допускает срывы, чтобы не набирать лишних килограммов.

Певица отмечала, что «ненавидит» заниматься спортом и даже мужу-теннисисту не удается заставить ее ходить на тренировки. По словам Булановой, ей проще соблюдать самую строгую диету, чем приседать или бегать на дорожке.

Звезда также признавалась журналистам, что специально худела перед свадьбой с Валерием Рудневым, который на 19 лет ее моложе, и знаменитости удалось за полгода привести себя в хорошую форму. Пара официально зарегистрировала отношения 2 июня 2023 года в Санкт-Петербурге.

Ранее Куценко заявил, что пришел в кино из-за влюбленности в Елену Сотникову.

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