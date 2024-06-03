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«АвтоВАЗ» возобновит выпуск старого универсала

Универсал Lada Granta вернется на конвейер 10 июня

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Lada

«АвтоВАЗ» возобновит 10 июня 2024 года массовый выпуск универсалов Lada Granta, сообщает паблик «Нетипичный «АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, автомобили с этим типом кузова продолжат выпускать только в исполнении Cross. Универсалы Lada Granta в июне завод будет производить в шести комплектациях и пяти цветах. Предусмотрены стандартные эмали белого и черного цветов, а также серебристый, темно-серый и золотисто-коричневый «металлики».

Lada Granta в кузове универсал завод не производил с апреля. Тогда была выпущена ограниченная партия из 900 машин в комплектации Quest, утверждает «Нетипичный «АвтоВАЗ».

До этого стало известно, что система стабилизации вернется на Lada Vesta в III квартале 2024 года.

Ранее стало известно, что выпуск десятков тысяч Lada запланирован в Египте.

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