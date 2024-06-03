Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калужской области загорелся завод по переработке пластика

Завод по переработке пластика загорелся в Калужской области близ Обнинска

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Цех по переработке пластика горит в деревне Кривошеино недалеко от Обнинска в Калужской области. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Евгения Серкина.

По его словам, на место выехали пожарные расчеты.

До этого сообщалось, что в Новосибирске пожарные ликвидировали возгорание на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ). Осуществляется разборка и проливка сгоревших конструкций. К месту инцидента прибыл пожарный поезд. По предварительной информации, никто не пострадал. Самостоятельно удалось эвакуироваться 34 сотрудникам офисов и складских помещений.

В конце мая на востоке Москвы загорелось производственно-складское здание, площадь пожара достигла 2 тысяч кв. м. В тушении пожара задействовали авиацию. До этого сотрудники правоохранительных органов задержали арендатора частного дома в подмосковном садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Снегирь», где произошел мощный пожар.

Ранее в Новосибирске произошел крупный пожар в складском помещении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами