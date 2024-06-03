В Калужской области загорелся завод по переработке пластика

Цех по переработке пластика горит в деревне Кривошеино недалеко от Обнинска в Калужской области. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Евгения Серкина.

По его словам, на место выехали пожарные расчеты.

До этого сообщалось, что в Новосибирске пожарные ликвидировали возгорание на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ). Осуществляется разборка и проливка сгоревших конструкций. К месту инцидента прибыл пожарный поезд. По предварительной информации, никто не пострадал. Самостоятельно удалось эвакуироваться 34 сотрудникам офисов и складских помещений.

В конце мая на востоке Москвы загорелось производственно-складское здание, площадь пожара достигла 2 тысяч кв. м. В тушении пожара задействовали авиацию. До этого сотрудники правоохранительных органов задержали арендатора частного дома в подмосковном садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Снегирь», где произошел мощный пожар.

Ранее в Новосибирске произошел крупный пожар в складском помещении.