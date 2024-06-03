Клуни отреагировал на обвинения в РФ в адрес его фонда

Фонд Джорджа Клуни никогда не собирался преследовать журналистов, в том числе российских, заверил сам голливудский актер. Заявление опубликовано в аккаунте фонда Clooney Foundation for Justice в социальной сети X.

По его словам, сотрудница организации, которая недавно анонсировала «охоту» на журналистов РФ, неправильно выразилась. Клуни подчеркнул, что в целом его фонд против журналистов не пошел бы, даже если с ними там не согласны.

Актер напомнил, что сам является сыном журналиста.

До этого в Telegram-канале комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства других государств во внутренние дела РФ сообщалось, что депутаты Госдумы рассмотрят возможность признания деятельности фонда Джорджа и Амаль Клуни и его последователей нежелательной в России в связи с призывами фонда к аресту журналистов из РФ.

31 мая сообщалось, что проект фонда Джорджа и Амаль Клуни планируют устроить юридическую охоту на сотрудников российских государственных СМИ, которых обвиняют в «пропаганде войны». Юристы Docket уже готовят запросы на возбуждение дел в судах тех европейских стран, законодательство которых имеет соответствующие уголовные статьи. В Кремле назвали эту идею безумной, а в российском МИД заявили, что «за русофобию в западных странах хорошо платят», а актер и его жена-адвокат «готовы делать деньги на чем угодно». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

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