«Реал» сегодня объявит о переходе Мбаппе

Мадридский «Реал» сегодня объявит о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L.

По информации источника, пресс-служба «сливочных» официально опубликует о подписании трудового договора с 25-летним нападающим 3 июня. Сообщается, что футболист заключил контракт сроком на пять лет.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.



Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

Ранее главный тренер «Динамо» заявил, что ездит на метро.