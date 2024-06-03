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ФСБ узнала о планах Украины устроить теракты в Севастополе

ФСБ вскрыла агентурную сеть спецслужб Украины, готовивших теракты против ЧФ РФ

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Федеральной службе безопасности России стало известно об агентурной группе спецслужб Украины, которая была создана для совершения террористических актов против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Злоумышленники также намеревались устроить теракты на объектах военной, транспортной и энергетической инфраструктуры региона.

Силовики задержали пятерых агентов главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины, завербованных спецслужбами республики на территории Запорожской области.

По данным ФСБ РФ, эти лица уже были осуждены по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении лиц, причастных к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсий и терактов на территории города, возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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