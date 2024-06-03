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Стало известно, в какой сфере работает большинство российских курьеров

Ventra : более половины курьеров в РФ задействованы в доставке продуктов питания

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Depositphotos

Большинство российских курьеров подрабатывают в общепите (ресторанах и фастфуде) — 27%, еще 26,4% предпочитают работать в продуктовых магазинах. Об этом свидетельствует опрос цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go!, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Третьей по численности группой (17,3%) являются курьеры, которые занимаются доставкой документации.

Большинство опрошенных (63,4%) совмещают подработку с учебой или другой работой. Треть респондентов имеет или получает высшее образование (29,2%) Среди основных причин подработки курьеры называют высокий доход и возможность влиять на него количеством смен (32,3%), разнообразие предложений на рынке (31%) и потребность в дополнительном доходе (28,3%).

Простота работы привлекает только 16% респондентов. Говоря о способах доставки товаров, наиболее популярным транспортом среди курьеров стал велосипед (35,7%). Пешую доставку, поездки на самокате или автомобиле выбирают менее 20% респондентов.

Друзья и близкие почти трети (32,8%) опрошенных позитивно относятся к их подработке курьером.

Ранее в регионах РФ зафиксирован бум заказов продуктов онлайн.

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