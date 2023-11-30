Украина в ноябре получила минимальное иностранное финансирование за полгода

Финансирование, которое Киев получает от зарубежных партнеров, по итогам ноября достигло минимума за последние шесть месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным ведомства, в ноябре в украинский государственный бюджет из-за рубежа поступило около двух миллиардов долларов. В частности, помощь в размере $1,6 млрд оказал Европейский союз (ЕС).

Еще пять миллионов долларов перевел Всемирный банк. Кроме того, Киев получил $400 млн через механизм указанной международной финансовой организации под гарантии Великобритании.

В заявлении подчеркивается, что предоставленные Брюсселем средства являются десятым траншем в рамках масштабной программы регионального содружества по оказанию макрофинансовой помощи Киеву на 2023 года. Согласно отчету министерства, всего к текущему моменту Украина получила от Европейского союза €16,5 млрд из обещанных €18 млрд.

Более того, направленные в рамках данной инициативы средства ЕС предоставил в кредит. Договор рассчитан на 35 лет, при этом проценты и платежи по долгу вместо Украины будет выплачивать само региональное содружество.

В целом с начала текущего года зарубежные партнеры выделили на помощь Киеву $37,4 млрд. В июле украинские власти получили $5,3 млрд, что стало наибольшей суммой по сравнению с другими месяцами.

Ранее в ЕС согласовали новый пакет финансовой помощи Украине сроком на четыре года.