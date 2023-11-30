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Украина в ноябре получила минимальное иностранное финансирование за полгода

Минфин Украины: в ноябре зарубежное финансирование достигло минимума за полгода

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Efrem Lukatsky/AP

Финансирование, которое Киев получает от зарубежных партнеров, по итогам ноября достигло минимума за последние шесть месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным ведомства, в ноябре в украинский государственный бюджет из-за рубежа поступило около двух миллиардов долларов. В частности, помощь в размере $1,6 млрд оказал Европейский союз (ЕС).

Еще пять миллионов долларов перевел Всемирный банк. Кроме того, Киев получил $400 млн через механизм указанной международной финансовой организации под гарантии Великобритании.

В заявлении подчеркивается, что предоставленные Брюсселем средства являются десятым траншем в рамках масштабной программы регионального содружества по оказанию макрофинансовой помощи Киеву на 2023 года. Согласно отчету министерства, всего к текущему моменту Украина получила от Европейского союза €16,5 млрд из обещанных €18 млрд.

Более того, направленные в рамках данной инициативы средства ЕС предоставил в кредит. Договор рассчитан на 35 лет, при этом проценты и платежи по долгу вместо Украины будет выплачивать само региональное содружество.

В целом с начала текущего года зарубежные партнеры выделили на помощь Киеву $37,4 млрд. В июле украинские власти получили $5,3 млрд, что стало наибольшей суммой по сравнению с другими месяцами.

Ранее в ЕС согласовали новый пакет финансовой помощи Украине сроком на четыре года.

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