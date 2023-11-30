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Захарова объяснила значение присутствия Лаврова на СМИД ОБСЕ

В МИД РФ заявили, что присутствие Лаврова на СМИД ОБСЕ шанс для организации

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не видит смысла считать дипломатической победой присутствие главы российского внешнедипломатического ведомства Сергея Лаврова на Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

«Это так квалифицировать вообще не имеет никакого смысла», — заявила она.

По ее словам, это тот шанс, который организация получила для того, чтобы полностью не свалиться в пике.

Также Захарова заявила, что логика того, что вопросы безопасности в Европе не имеют смысла обсуждать без России, возобладала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

До этого Лавров рассказал на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что организация подошла к текущему дню в плачевном состоянии, и дальнейшие перспективы ОБСЕ неясны.

Также сообщалось, что главы МИД стран Прибалтики бойкотируют встречу ОБСЕ из-за присутствия там министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее в МИД рассказали о попытках Запада помешать участию России во встречах ОБСЕ.

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