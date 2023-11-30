Зеленский попросил Сунака защитить небо Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что поблагодарил главу британского кабмина за постоянную военную помощь Украине со стороны Лондона.

«После моих визитов на передовую я проинформировал премьер-министра о приоритетных оборонных потребностях Украины в укреплении наших воинов и нашего небесного щита. Мы обсудили дальнейшую макрофинансовую поддержку Украины и скоординированные шаги в преддверии важных международных событий», — написал Зеленский.

Он добавил, что переговорил с Сунаком и о амбициях Киева по вступлению в Североатлантический альянс и Евросоюз. Зеленский подчеркнул, что в ходе беседы указал на важность реализации его «формулы мира» для полноценного урегулирования конфликта на Украине.

«Формулу мира», состоящую из десяти пунктов, Зеленский представил в ноябре 2022 года. В числе его требований, в частности, оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан и «соблюдение» Устава ООН.

Ранее Зеленский поспорил с руководством ВСУ о тупиковой ситуации на фронте.