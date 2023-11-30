В США заявили, что Байден сделал Путина сильнее

Президент США Джо Байден способствовал усилению своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По словам Макгрегора, политика администрации Байдена позволила Путину стать сильнее, чем когда-либо.

«Российская экономика чувствует себя блестяще, намного лучше, чем западные», — отметил он.

Он добавил, что страны Запада должны прекратить конфликт на Украине, чтобы спасти то, что осталось от украинцев. При этом он добавил, что власти США не признают своей вины в произошедшем.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обеспокоен выпадением Украины «из фокуса внимания» мировой общественности.

По его словам, фокус внимания международного сообщества сместился к войне между палестинской группировкой Хамас и Израилем в секторе Газа.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».