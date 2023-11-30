Эстонцам посоветовали отказаться от поездок в Россию

Министр иностранный дел Эстонии Маргус Цахкна посоветовал жителям республики временно отказаться от путешествий на территорию России, передает «Интерфакс». По его словам, сейчас визиты в страну могут обернуться проблемами для эстонцев.

«Важная весть нашим жителям: в случае временного закрытия границ те, кто находится на российской стороне, вернуться не смогут», — отметил он.

По словам Цахкна, для всех граждна Эстонии главная рекомендация — не ездить в Россию.

«Мы не знаем, когда миграционное давление станет таким высоким, что мы будем вынуждены временно закрыть границы. Но такая готовность есть, и правительство обсуждало эту тему», — пояснил глава МИД Эстонии.

Он добавил, что подобные шаги возможны, поскольку Финляндия закрыла свои границы с Россией. Цахкна заключил, что Таллин одобряет решение Хельсинки и готов его поддержать в этом.

До этого в погранслужбе Финляндии описали сложности работы на границе с Россией. Как отметили в ведомстве, на российско-финских КПП наблюдается «исключительная ситуация». В погранслужбе указывали, что граница работает лишь для грузового транспорта в одном месте.

Ранее в Эстонии допустили возможность закрытия границы с Россией.