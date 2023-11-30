Бывшего президента Польши обвинили в даче ложных показаний

Прокуратура Варшавы обвинила бывшего президента Польши Леха Валенсу, занимавшего пост с 1990 по 1995 гг., в даче ложных показаний. Об этом сообщает агентство PAP.

По информации агентства, в 2016 году Валенса проходил свидетелем по делу о сотрудничестве со службой государственной безопасности в годы правления коммунистического правительства. Якобы Валенса выступал в качестве информатора под псевдонимом Болек. Данные подтверждали документы, обнаруженные в тайном архиве умершего бывшего главы МВД социалистической Польши генерала Чеслава Кищака.

Сам бывший президент отверг все обвинения, утверждая, что более чем на 50 обнаруженных документах его подпись была подделана.

«Окружная прокуратура Варшавы направила обвинительный акт против бывшего президента Польши Леха Валенсы. Он обвиняется в том, что в апреле 2016 года дал ложные показания в варшавском отделении Института национальной памяти (ИНП). Тогда его допрашивали в качестве свидетеля», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что руководство ИНП провело расследование, в ходе которого судебные эксперты подтвердили подлинность подписей Валенсы. Бывший президент Польши в очередной раз отверг выдвинутые против него обвинения.

До этого Валенса заявлял о готовящихся в Польше терактах.

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