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В Испании заявили о переломном моменте в Европе

МИД Испании: Европа переживает критический момент после падения Берлинской стены

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Sven Hoppe/Global Look Press

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа переживает самый критический момент после исчезновения Берлинской стены. Его слова с заседания ОБСЕ приводит ТАСС.

«Мы сталкиваемся с самым переломным моментом в Европе после падения Берлинской стены. Контекстом, в котором всеобъемлющая концепция безопасности ОБСЕ необходима как никогда… », — сказал Альбарес.

Он также указал на необходимость укрепления связей ОБСЕ с средиземноморскими и азиатскими партнерами, которые играют весомую роль «в защите международного порядка, основанного на правилах».

Глава МИД Испании отметил ключевую роль ОБСЕ в сближении часто расходящихся во мнении стран, с опорой на правило консенсуса. Тем не менее, Альбарес обеспокоен грядущей дискуссией по основным вопросам.

«Несмотря ни на что, существует неминуемая опасность паралича, связанная с трудностью достижения консенсуса по основным предстоящим решениям, наиболее важными из которых являются председательство в 2024 году, единый бюджет, обновление высших должностей», — подчеркнул он.

30-я сессия СМИД ОБСЕ проходит в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. На встрече будет очно присутствует Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума главой МИД России будет исключением из санкций. В Болгарии пропустили самолет Лаврова через воздушное пространство страны. В ответ страны Балтии и Украина заявили о бойкоте мероприятия на уровне министров иностранных дел.

Ранее в Австрии призвали Запад не бояться переговоров с Россией.

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