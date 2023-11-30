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Захарова сравнила Лаврова с «легендой № 17»

Захарова сравнила главу МИД Лаврова с хоккеистом Валерием Харламовым

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку сравнила министра иностранных дел России Сергея Лаврова с советским хоккеистом Валерием Харламовым, более известным как «легенда № 17». Ее слова приводит РИА Новости.

«Вы не поверите, но так совпало: Сергей Викторович Лавров выступает на совете министров иностранных дел ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) под номером 17. Да, та самая «легенда № 17», которая будет противостоять вот этому псевдобойкоту со стороны агрессивно настроенной пятерки», — заявила Захарова.

Уточняется, что под «пятеркой» имелись в виду Украина, Польша и три страны Балтии, которые отказались присутствовать на саммите ОБСЕ из-за приезда Лаврова.

30-я сессия СМИД ОБСЕ проходит в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. На встречу приехал глава МИД России Сергей Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума министром будет исключением из санкций.

Ожидается, что на второй день саммита Лавров проведет пресс-конференцию.

Ранее стало известно, что Болгария отказалась пропускать самолет Лаврова через свою территорию, из-за чего ему пришлось лететь через Турцию и Грецию.

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