Памфилова оценила влияние итогов выборов президента РФ на развитие мира

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова считает, что итоги президентских выборов в России в марте 2024 году повлияют на развитие всего мира. Об этом председатель ЦИК заявила на конференции в Таврическом дворце, посвященной 30-летию избирательной системы России.

«Предстоящие выборы [президента] — важнейшее событие за всю современную историю России. Потому что от того, как мы проведем эти выборы, как будут восприниматься результаты, как мы себя покажем, а именно, что мы едины и нас не сломать, будет зависеть не только развитие внутри страны, но и формирование сути, смыслов тех глобальных изменений, которые происходят в мире», — цитирует Памфилову ТАСС.

По мнению главы ЦИК, если РФ выстоит в этой турбулентности, у человечества появится шанс «развиваться естественным образом», а Россия поможет ему выйти из «деградации, в которую его загоняет Западный мир».

Выборы президента России запланированы на март 2024 года. Действующий президент Владимир Путин пока не объявлял о своем намерении выдвинуться на новый срок. Предполагается, что 13 декабря Совет Федерации объявит о начале президентской кампании.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил, что будет выдвигаться в президенты.