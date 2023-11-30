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В Кремле отреагировали на отказ Болгарии пропустить самолет с Захаровой

Песков назвал абсурдным и глупым отказ Болгарии пропустить самолет с Захаровой

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Кремле считают, что отказ Болгарии пропустить самолет с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой через свою территорию невозможно объяснить рационально. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена. Она не укладывается ни в какие рамки. Она абсолютно абсурдна и глупа. Хочется обратиться к болгарскому руководству и попросить их сохранять трезвость в плане принятия решений», — сказал Песков.

Борт с Захаровой и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту несколько часов назад приземлился в Скопье, где Лавров примет участие по встрече глав МИД стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Сообщалось, что самолет Лаврова был вынужден лететь в Северную Македонию через Турцию и Грецию, а не через Болгарию, как планировалось изначально. ТАСС писало, что из-за нахождения Захаровой на борту болгарская сторона отказала в пролете борта.

Ранее Захарова осудила запрет Болгарии на пролет самолета с ней.

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