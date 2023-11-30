В Австрии призвали Запад не бояться переговоров с Россией

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что страны Запада не должны отказываться от переговоров с Москвой, назвав такое развитие событий «опасным для жизни». Его слова приводит австрийский портал Plus24.

Глава австрийского внешнеполитического ведомства также поприветствовал решение пригласить главу МИД РФ Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ, который проходит в Северной Македонии.

«Как Запад мы не должны бояться садиться за стол переговоров с русскими. Я считаю, что тенденция погружаться в собственные эхо-камеры во внешней политике опасна для жизни», — заявил Шалленберг.

Он подчеркнул, что выступает за дипломатию, которую поддерживает ОБСЕ.

«Это классический многосторонний подход в лучшем смысле этого слова», — глава МИД Австрии.

30-я сессия СМИД ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. Как ожидается, на встрече будет очно присутствовать Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума главой МИД России будет исключением из санкций. В Болгарии пообещали пропустить самолет Лаврова через воздушное пространство страны. В ответ страны Балтии и Украина заявили о бойкоте мероприятия на уровне министров иностранных дел.

Ранее Венгрия выступила за налаживание контактов России и США.