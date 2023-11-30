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В МИД РФ выразили признательность ХАМАС за позитивную реакцию на обращения по заложникам

Захарова: МИД признателен ХАМАС за позитивную реакцию на обращения по заложникам

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Пресс-служба МИД РФ

Министерство иностранных дел России выразило признательность руководству палестинского радикального движения ХАМАС за «позитивную реакцию» на обращения. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на наши настоятельные обращения. Продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе Газа россиян», — заявила Захарова.

Она напомнила, что 29 ноября благодаря договоренности с ХАМАС были освобождены из плена россиянки Елена Труфанова и Ирина Татти. Подчеркивается, что они получили возможность вернуться домой вне рамок сделки между ХАМАС и Израилем.

Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил передачу со стороны движения двух гражданок РФ.

Ранее в МИД РФ объяснили приостановку вывоза иностранцев с КПП «Рафах».

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