В МИД РФ выразили признательность ХАМАС за позитивную реакцию на обращения по заложникам

Министерство иностранных дел России выразило признательность руководству палестинского радикального движения ХАМАС за «позитивную реакцию» на обращения. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на наши настоятельные обращения. Продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе Газа россиян», — заявила Захарова.

Она напомнила, что 29 ноября благодаря договоренности с ХАМАС были освобождены из плена россиянки Елена Труфанова и Ирина Татти. Подчеркивается, что они получили возможность вернуться домой вне рамок сделки между ХАМАС и Израилем.

Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил передачу со стороны движения двух гражданок РФ.

Ранее в МИД РФ объяснили приостановку вывоза иностранцев с КПП «Рафах».