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Самолет Лаврова прибыл в Северную Македонию через территорию Греции, а не Болгарии

Самолет Лаврова прибыл в Скопье через территорию Греции, а не Болгарии

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МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Северной Македонии Скопье, где он примет участие во встрече министров иностранных дел государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ТАСС.

Длина маршрута министерского самолета составила около 4 000 км, путь занял свыше 5 часов. По информации агентства, борт Лаврова по пути в Северную Македонию пролетел над Турцией, а также Грецией, хотя ранее планировался маршрут через Болгарию.

Как сообщает ТАСС, болгарская сторона отказала в пролете самолету министру иностранных дер РФ, если на борту будет находиться официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В ноте МИД Болгарии, которая есть в распоряжении агентства, в частности, сказано: «Разрешение предоставляется для участия в вышеупомянутом заседании в Скопье министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и сопровождающей его делегации в соответствии с нотой <…>. Разрешение не относится к директору департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, фигурирующей в санкционном списке, согласно действующему праву ЕС».

27 ноября представитель дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что региональное содружество не имеет ничего против прибытия Сергея Лаврова в Северную Македонию на заседание ОБСЕ. По его словам, пролет самолета российского министра над Болгарией не нарушит западные санкции в отношении РФ.

Ранее Захарова рассказала о попытках Запада помешать участию РФ во встречах ОБСЕ.

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