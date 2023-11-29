В МВД Латвии заявили, что не собираются следовать примеру Финляндии

Латвия не будет закрывать все пограничные пункты на границе с Российской Федерацией и Белоруссией, потоки нелегальной миграции уменьшились. Об этом сообщил глава МВД республики Рихардс Козловскис, его слова приводит агентство LETA.

«Латвия сейчас не планирует полностью закрывать границу с Россией и Белоруссией», — сказал он.

По словам министра, в последнее время количество попыток нелегального въезда в Латвию уменьшилось, однако если ситуация с безопасностью на границе изменится в худшую сторону, то закрытие восточной границы станет возможным.

«Я осторожно оптимистичен, но нельзя думать, что что-либо исключено», — добавил Козловскис.

До этого сообщалось, что Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex направило в Финляндию 50 сотрудников для усиления пограничного контроля с Российской Федерацией. Пограничники и береговая охрана будут находиться на восточных финских рубежах более двух месяцев.

Ранее Польша решила помочь Финляндии охранять границу с Россией.