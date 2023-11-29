Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МВД Латвии заявили, что не собираются следовать примеру Финляндии

МВД Латвии сообщило, что не планирует полностью закрывать границу с Россией

close
100%
pskov.ru' class="item-image" >
pskov.ru

Латвия не будет закрывать все пограничные пункты на границе с Российской Федерацией и Белоруссией, потоки нелегальной миграции уменьшились. Об этом сообщил глава МВД республики Рихардс Козловскис, его слова приводит агентство LETA.

«Латвия сейчас не планирует полностью закрывать границу с Россией и Белоруссией», — сказал он.

По словам министра, в последнее время количество попыток нелегального въезда в Латвию уменьшилось, однако если ситуация с безопасностью на границе изменится в худшую сторону, то закрытие восточной границы станет возможным.

«Я осторожно оптимистичен, но нельзя думать, что что-либо исключено», — добавил Козловскис.

До этого сообщалось, что Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex направило в Финляндию 50 сотрудников для усиления пограничного контроля с Российской Федерацией. Пограничники и береговая охрана будут находиться на восточных финских рубежах более двух месяцев.

Ранее Польша решила помочь Финляндии охранять границу с Россией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий