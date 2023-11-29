Блинкен назвал условия для вступления Украины в НАТО

Украина сможет войти в состав НАТО в том случае, когда все страны-члены альянса одобрят это. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Также он обратил внимание, что помимо одобрения стран, Украина должна соблюсти все условия. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг до этого сообщал, что Альянс и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая включает энергобезопасность и подготовку Вооруженных сил республики.

Также Столтенберг призвал страны-члены альянса усиленнее поддерживать Украину «не только на словах, но и в конкретных делах». По его словам, опасно недооценивать Россию.

29 ноября министры иностранных дел стран-членов НАТО встретились 28 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить рекомендации по реформам для приема Украины в альянс.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.