В России раскритиковали деятельность ОБСЕ

Модель функционирования организации ОБСЕ, когда ее работа направлена «во служение» только одной западной идеологии, не работает и угрожает будущему организации. Такое мнение в эфире радиостанции Sputnik высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, об этом свидетельствует то, что «ни одна проблема» не была разрешена, смягчена или снята с повестки дня, «только многие из них усугубились».

Дипломат добавила, что указанная западноцентрическая модель ведет к обрушению, усугублению проблем, появлению новых. На фоне этого некоторые члены ОБСЕ стали понимать ограничения в деятельности организации при одностороннем подходе.

Захарова подчеркнула, что если «оккупировать» ОБСЕ только одной идеологией, то смысле с ней нет.

«И это понимание, оно сейчас, в этом году, начинает пробиваться среди тех, кто еще год назад выступал за абсолютную позицию буквально «прогибания» этой структуры под западные интересы», — поделилась представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что нескольких российских журналистов не допустили на СМИД ОБСЕ.