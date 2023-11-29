В Кремле прокомментировали статью Politico о «разрушителе» Набиуллиной

Западные политики осознали неэффективность санкций, введенных против России, и на себе ощутили последствия принятых решений. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

У пресс-секретаря президента РФ спросили мнение по поводу статьи в журнале Politico, в котором говорится, что российская экономика выстояла под напором санкций, а ключевой вклад в это внес Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной. Последнюю западные журналисты назвали «главным разрушителем 2023 года».

«Европейские политики видят неэффективность санкций и ощущают эффект бумеранга от них. Несмотря на беспрецедентный груз рестрикций экономика России вышла на траекторию роста. Этот факт невозможно не замечать.», — ответил Песков на вопрос, смогут ли европейские политики осознать то, что уже поняли западные журналисты.

Напомним, в статье Politico говорится, что Набиуллина за 10 лет управления Банком России неоднократно спасала рубль благодаря жесткой монетарной политике. Именно это, полагают журналисты, уберегло РФ от серьезных последствий санкций.

Ранее Набиуллина заявила, что российские банки вернулись в хорошую форму.