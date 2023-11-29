Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали статью Politico о «разрушителе» Набиуллиной

Песков: европейские политики ощутили эффект бумеранга от санкций

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Западные политики осознали неэффективность санкций, введенных против России, и на себе ощутили последствия принятых решений. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

У пресс-секретаря президента РФ спросили мнение по поводу статьи в журнале Politico, в котором говорится, что российская экономика выстояла под напором санкций, а ключевой вклад в это внес Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной. Последнюю западные журналисты назвали «главным разрушителем 2023 года».

«Европейские политики видят неэффективность санкций и ощущают эффект бумеранга от них. Несмотря на беспрецедентный груз рестрикций экономика России вышла на траекторию роста. Этот факт невозможно не замечать.», — ответил Песков на вопрос, смогут ли европейские политики осознать то, что уже поняли западные журналисты.

Напомним, в статье Politico говорится, что Набиуллина за 10 лет управления Банком России неоднократно спасала рубль благодаря жесткой монетарной политике. Именно это, полагают журналисты, уберегло РФ от серьезных последствий санкций.

Ранее Набиуллина заявила, что российские банки вернулись в хорошую форму.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий