МИД Эстонии допустил возможность закрытия границы с Россией

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна допустил, что граница страны с Россией может быть закрыта, Таллин готов пойти на это при необходимости. Об этом он сообщил по прибытии на встречу министров иностранных дел НАТО, передает ТАСС.

«Мы готовы закрыть [границу с РФ], если это понадобится», — сказал он.

По его словам, данный вопрос будет обсуждаться, если это будет необходимо, чтобы поддержать Финляндию.

Закрытие эстонско-российской границы может произойти, подчеркнул он и добавил, что «эта ситуация не является обычным примером миграции».

24 ноября сообщалось, что в Эстонии готовятся к возможному закрытию границы с РФ. На пограничном пункте в Нарве планируют усилить бетонные заграждения, известные как «зубы дракона».

16 ноября глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Россия нелегально пропускает мигрантов в его страну через свою западную границу.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.