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В конгрессе США выступили за бессрочное прекращение огня в секторе Газа

Сенатор США Уэлч призвал к бессрочному прекращению огня между Израилем и ХАМАС

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Israeli Defence Forces/Reuters

Сенатор-демократ от штата Вермонт Питер Уэлч призвал к «бессрочному» прекращению огня в противостоянии Израиля и ХАМАС, отметив, что конец перемирия станет «серьезной ошибкой». Его слова передает The Hill.

«Воздействие конфликта на Ближнем Востоке отразилось на всем мире, и мы видели последствия здесь [в США], в форме исламофобии и антисемитизма», — заявил Уэлч.

По его словам, цикл «страха, запугивания и насилия должен прекратиться».

«До сих пор прекращение огня было в основном успешным. Благодаря активному участию Катара и Египта, а также личному участию президента Байдена и правительства Нетаньяху, заложники были освобождены… Но срок прекращения огня истекает на этой неделе. Это было бы серьезной ошибкой», — сказал сенатор.

До этого американская телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщала, что представители Египта, Израиля, Катара и США работают над продлением перемирия между Израилем и сектором Газа.

Сейчас в столице Катара Дохе находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа и представители Катара, которые поддерживают тесные связи с руководством ХАМАС.

Инициаторы из четырех стран надеются на прекращение огня 30 ноября, если накануне палестинское движение ХАМАС освободит не менее десяти израильтян из заложников. Они также предполагают, что палестинская сторона сможет предоставить новый список заложников. Таким образом пауза может продлиться еще сутки, сообщает канал.

Ранее в США выступили с предложением к Израилю по освобождению палестинцев.

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