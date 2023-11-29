В США выступили с предложением к Израилю по освобождению палестинцев

Конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб призвала Израиль отпустить всех задержанных палестинцев, которые содержатся без предъявления обвинений в тюрьмах еврейского государства в рамках сделки с ХАМАС по перемирию и освобождению пленных. Ее слова приводит The Hill.

«Каждое невиновное гражданское лицо должно быть освобождено и воссоединено со своей семьей, независимо от его веры или этнической принадлежности… Я буду продолжать призывать к освобождению всех заложников, а также невинных палестинцев, которые были произвольно задержаны израильским правительством без предъявления обвинений и суда», — сказала Тлаиб.

Она отметила, что поддерживает освобождение израильских гражданских лиц и выступает за такое же отношение к палестинским мирным жителям, «удерживаемым без предъявления обвинений и суда».

Неспособность к такому развитию событий демонстрирует «отказ рассматривать палестинцев как равных людей, которые заслуживают одинаковых прав, свободы и человеческого достоинства», считает политик.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Было объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

29 ноября американский телеканал CNN со ссылкой на члена политического бюро ХАМАС Гази Хамада сообщил, что движение готово заключить с Израилем новую сделку и продлить гуманитарное перемирие. По словам Хамада, палестинская сторона использует все свои козыри для предотвращения «агрессии» Израиля.

Ранее в конгрессе США связали помощь Израилю с нарушением прав человека в Газе.