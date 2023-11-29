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Медведев заявил, что США бросят Зеленского, когда «наиграются» с ним

Медведев: США безжалостно раздавят тапком Зеленского, когда наиграются с ним

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что США «безжалостно раздавят тапком» президента Украины Владимира Зеленского, «когда наиграются с ним».

«Он (Зеленский — прим. ред.) все равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог (США). Потом его неаппетитные останки с рефлекторно дергающимися ножками безжалостно смоют в унитаз», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Завершил чиновник свою речь цитатой на латыни — «Sic transit gloria mundi», что переводится как «Так проходит мирская слава».

17 ноября Медведев прокомментировал принятие в США бюджета без пункта о финансировании Украины. Он выложил в своем Telegram-канале тематический мем, в котором США «троллят» Украину.

На картинке был изображен грустный и вместе с тем крайне возмущенный комичный персонаж, который вопрошает на украинском: «Как же так? Где деньги?» Напротив него — персонаж с ехидным выражением лица, известным в интернете как Trollface. Он отвечает «украинцу»: «Что ж, братец, в следующем году», как бы издеваясь над ним.

Ранее Медведев сравнил интервью Зеленского The Sun с цирком с конями.

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