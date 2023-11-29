Офис Зеленского дал указание регионам прекратить общение с главкомом ВСУ

Офис президента Украины на прошлой неделе дал указание главам областных администраций прекратить любое общение с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Об этом написал украинский журналист Юрий Николов, ссылаясь на свой источник в одной из областных администраций, передает издание «Страна.ua».

Такое распоряжение было передано губернаторам, «чтобы региональные элиты не создавали вокруг него никакого ажиотажа», заявил журналист.

По его словам, таким запретом команда Зеленского пытается уничтожить потенциального конкурента.

Зеленский в интервью The Sun ранее призвал Залужного и других военных не заниматься политикой, так как это «не ведет к единству нации».

До этого украинский депутат Давид Арахамия заявил, что у Киева нет плана ведения боевых действий в 2024 году. К концу ноября генштаб страны не подготовил ни смету на военные расходы, ни план по мобилизации или демобилизации военнослужащих. Депутат Марьяна Безуглая заявляла, что военное руководство страны «не может представить никакой идеи» и просто требует «не менее 20 тысяч граждан в месяц». Она призывала к увольнению главкома ВСУ.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.