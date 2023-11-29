В Вашингтоне прошла встреча Милея с советником президента США Салливаном

В Вашингтоне прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с избранным главой Аргентины Хавьером Милеем, сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, на встрече обсуждалась важность продолжения строительства тесных отношений между США и Аргентиной в экономике, продвижении прав человека и «отстаивании демократии по всему миру».

Салливан поздравил нового аргентинского президента с недавней победой на выборах и заявил о намерении двух государств осуществлять тесную координацию.

Ранее сообщалось, что избранный президент Аргентины Хавьер Милей собрался перейти из католицизма в иудаизм. Милей 25 ноября принял участие в иудейском богослужении в Буэнос-Айресе, где получил благословление от раввина.

Хавьер Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Политик выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.