В Турции не исключили ратификации заявки Швеции о членстве в НАТО до конца года

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил коллегам из стран — членов НАТО, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в организацию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США.

В материале указано, что в настоящее время в турецком парламенте активно обсуждается вопрос вступления Стокгольма в Североатлантический альянс. При этом глава внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что решение может быть принято до конца 2023 года.

Как отметил источник агентства, отвечая на соответствующий вопрос, процесс ратификации заявки Швеции о вступлении в НАТО может завершиться «через несколько недель». По словам чиновника, именно к этому сводилась основная суть встречи на уровне министров.

28 ноября глава внешнеполитического ведомства Финляндии Элина Валтонен заявила, что руководство страны ожидает вступления Швеции в Североатлантический альянс до Рождества. Министр выразила надежду, что все государства — участники НАТО одобрят запрос королевства на присоединение к организации до 25 декабря 2023 года.

Ранее в Швеции рассказали, при каком условии страна может выйти из Европейского союза (ЕС).