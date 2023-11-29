Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции не исключили ратификации заявки Швеции о членстве в НАТО до конца года

Reuters: Турция может одобрить заявку Швеции о вступлении в НАТО до конца года

close
100%
Burhan Ozbilici/AP

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил коллегам из стран — членов НАТО, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в организацию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США.

В материале указано, что в настоящее время в турецком парламенте активно обсуждается вопрос вступления Стокгольма в Североатлантический альянс. При этом глава внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что решение может быть принято до конца 2023 года.

Как отметил источник агентства, отвечая на соответствующий вопрос, процесс ратификации заявки Швеции о вступлении в НАТО может завершиться «через несколько недель». По словам чиновника, именно к этому сводилась основная суть встречи на уровне министров.

28 ноября глава внешнеполитического ведомства Финляндии Элина Валтонен заявила, что руководство страны ожидает вступления Швеции в Североатлантический альянс до Рождества. Министр выразила надежду, что все государства — участники НАТО одобрят запрос королевства на присоединение к организации до 25 декабря 2023 года.

Ранее в Швеции рассказали, при каком условии страна может выйти из Европейского союза (ЕС).

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий