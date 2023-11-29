Руководство ХАМАС заявило о готовности продлить перемирие с Израилем

Член политбюро движения ХАМАС Гази Хамад заявил, что палестинская сторона готова продлить перемирие с Израилем в секторе Газа, сообщает американский телеканал CNN.

По словам Хамада, движение, используя имеющиеся у него козыри, стремится для прекращения раз и навсегда израильской «агрессии» продлить перемирие. При этом ХАМАС поддерживает контакты с Катаром и Египтом.

Хамад подчеркнул, что палестинская сторона согласна на заключение всеобъемлющего или частичного соглашения. При достижения всеобъемлющего соглашения израильские военнопленные будут обменяны на находящихся в тюрьмах палестинских заключенных. Если будет достигнуто частичное соглашение, то оно коснется лишь гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что на территорию Израиля прибыла пятая группа освобожденных из сектора Газа заложников. После первичного медицинского осмотра освобожденные заложники в сопровождении военнослужащих Армии обороны Израиля продолжат путь в израильские больницы, где они встретятся со своими семьями.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.