Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рябков поделился мнением об отношениях России и НАТО в будущем

Рябков заявил, что отношения России и НАТО не восстановятся

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

В интервью газете «Известия», замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что восстановление отношений между Россией и НАТО не представляется возможным в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что это исключено как принципиально, так и практически.

Рябков отметил, что если кто-то на Западе думает, что Россия в какой-то момент попросит о восстановлении этих отношений, то это заблуждение.

Представитель России подчеркнул, что Россия была готова к диалогу только на основе взаимного уважения и равноправия, но у НАТО возникли проблемы с этим. В свете текущих событий Рябков заявил, что он не представляет себе ситуации или контекста, в которых такое возможно.

Ранее в МИД РФ обвинили США в попытке организовать смену власти в России. Соединенные Штаты демонстрируют, что еще больше нацелены на смену власти в России и организацию смуты внутри страны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Также Рябков заявил, что успешное завершение российской военной операции на Украине станет предпосылкой для того, чтобы США скорректировали мышление по отношению к России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий