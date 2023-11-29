В интервью газете «Известия», замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что восстановление отношений между Россией и НАТО не представляется возможным в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что это исключено как принципиально, так и практически.

Рябков отметил, что если кто-то на Западе думает, что Россия в какой-то момент попросит о восстановлении этих отношений, то это заблуждение.

Представитель России подчеркнул, что Россия была готова к диалогу только на основе взаимного уважения и равноправия, но у НАТО возникли проблемы с этим. В свете текущих событий Рябков заявил, что он не представляет себе ситуации или контекста, в которых такое возможно.

Ранее в МИД РФ обвинили США в попытке организовать смену власти в России. Соединенные Штаты демонстрируют, что еще больше нацелены на смену власти в России и организацию смуты внутри страны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Также Рябков заявил, что успешное завершение российской военной операции на Украине станет предпосылкой для того, чтобы США скорректировали мышление по отношению к России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.