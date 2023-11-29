Минск завершил ратификацию меморандума по вступлению в ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который ратифицирует меморандум о выполнении обязательств страны в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это завершает процедуру ратификации данного документа со стороны Белоруссии, пишет РИА Новости.

В законе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны, указано: «Ратифицировать меморандум о выполнении обязательств Республики Белоруссия в целях получения статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанный в Нью-Дели 4 июля 2023 года».

Закон также поручает Совету министров Белоруссии принять все необходимые меры для формализации участия страны в данном меморандуме.

Белорусский парламент принял данный закон в ноябре 2023 года. Он выражает согласие Белоруссии на ратификацию меморандума, который является необходимым условием для вступления страны в Шанхайскую организацию сотрудничества, согласно определению, принятому государствами — членами ШОС. Документ также содержит обязательства, которые Белоруссия принимает для получения статуса полноправного члена ШОС. Среди них — соблюдение целей и принципов Хартии ШОС 2002 года, положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также других договоров, принятых в рамках ШОС.

В июле на саммите ШОС был подписан меморандум о выполнении обязательств Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил, что Белоруссия, являющаяся наблюдателем, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.

ШОС — это международная организация, основанная в 2001 году, в которую входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Белоруссия, Афганистан и Монголия являются странами-наблюдателями, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка — странами-партнерами. Предполагается, что саммит ШОС состоится в июле 2024 года в Астане.

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