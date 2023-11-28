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Небензя заявил, что США и их союзники забросили борьбу с ИГ*

Небензя заявил, что США фактически прекратили борьбу с ИГ в Сирии

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John Minchillo/AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники практически полностью прекратили борьбу с террористическими группировками «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) и «Аль-Каида» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

«При этом борьбу с ИГ и «Аль-Каидой» в арабской стране западники фактически прекратили и давно уже используют вскормленных ими же боевиков исключительно в своих нуждах, в том числе для диверсий против сирийских правительственных сил», — заявил он.

Небензя также предупредил, что Сирия может быть втянута в ближневосточный конфликт между Израилем и Палестиной. По словам постпреда, «тяжелая ситуация на земле в Сирии усугубляется резкой эскалацией» конфликта между Палестиной и Израилем. Он указал, что Сирия, как и некоторые ее соседи по ближневосточному региону, «буквально балансирует на грани втягивания в масштабную конфронтацию».

До этого Небензя заявлял, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказывается осуждать удары израильских войск по гражданским объектам в секторе Газа, таким образом занимая политизированную позицию в отношении ближневосточного конфликта.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.

*   организация запрещена в России
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