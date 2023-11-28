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В России оценили бойкот встречи ОБСЕ странами Прибалтики

МИД РФ: бойкот встречи ОБСЕ со стороны Прибалтики не скажется на организации

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Пресс-служба МИД РФ

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что отказ трех прибалтийских государств — Латвии, Литвы, Эстонии — от участия во встрече СМИД ОБСЕ в Северной Македонии ничего не изменит для организации, передает ТАСС. Так он отреагировал на бойкот мероприятия со стороны Прибалтики из-за участия в нем главы МИД России Сергея Лаврова.

«Думаю, что неприезд трех прибалтов ничего не означает для будущего ОБСЕ — ни в ту, ни в другую сторону», — сказал Грушко.

30-я сессия СМИД ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. Как ожидается, на встрече будет очно присутствовать Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума главой МИД России будет исключением из санкций. В Болгарии уже пообещали пропустить самолет Лаврова через воздушное пространство страны.

Ранее глава МИД Украины объявил бойкот встрече ОБСЕ в Македонии из-за России.

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