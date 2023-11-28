Россия уведомила Японию о выходе из договора о сокращении ядерного оружия

Россия официально уведомила Японию о своем выходе из двустороннего соглашения о сотрудничестве по сокращению ядерного оружия. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

«МИД России 21 ноября уведомил японскую сторону о намерении прекратить действие соглашения... Соглашение прекратит свое действие по истечении шести месяцев с даты уведомления, то есть 21 мая 2024 года», — сообщает пресс-служба министерства.

Как уточнили в МИД, решение о расторжении соглашения было принято из-за «откровенно антироссийской политики» японского правительства во главе с Фумио Кисидой. Японии припомнили санкции против РФ, а также наращивание военной активности на восточной границе России.

В феврале 2023-го первый замглавы МИД Японии Такэо Мори заявил во время пресс-конференции в Вашингтоне, что страна «серьезно обеспокоена» угрозой применения Россией ядерного оружия, которая «абсолютно неприемлема».

2 ноября президент РФ Владимир Путин отменил статью о ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее сообщалось, что в Токио заинтересованы в проведении встречи японского премьера и лидера КНДР.