Боррель заявил, что не собирается встречаться с Лавровым

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что примет участие во встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье, столице Северной Македонии, однако переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым там не планируется. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я поеду на встречу ОБСЕ, я должен туда поехать, так как мы являемся членами этой организации и должны представлять нашу точку зрения, противопоставлять ее точке зрения России», — сказал Боррель.

При этом он отметил, что у него не будет возможности вести переговоры с Лавровым, так как на следующий день ему надо будет вернуться для участия во встрече Европейского оборонного агентства.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель также заявил, что Европейский союз (ЕС) уже предоставил Украине военной помощи на €27 млрд, однако страны политического объединения должны «сделать еще больше». До этого сообщалось, что военная тренировочная миссия Евросоюза для Украины за все время подготовила 30 тысяч украинских солдат.

Ранее Европа выделила почти €200 млн на подготовку солдат ВСУ.