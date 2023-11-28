Европарламент одобрил запуск переговоров для приема Украины в ЕС

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что поддерживает евроинтеграцию Украины, сообщается на сайте ЕП. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи руководства законодательного органа со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком она отметила, что заседание подтвердило одобрение начала переговорного процесса по приему Киева.

«Украина прилагает впечатляющие усилия. И конференция президентов Европарламента [руководство ЕП вместе с лидерами политических групп] подтвердила сегодня, что Украина продемонстрировала твердую основу для того, чтобы открыть переговоры о вступлении», — пояснила Метсола.

Она добавила, что ЕП готов помочь Украине на пути в Евросоюз. Метсола подчеркнула, что призывает Совет ЕС принять решение о начале диалога по приему Киева на саммите в декабре.

Ранее вице-глава ЕК приехала в Киев для бесед о будущем Украины.