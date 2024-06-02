В Ленобласти полицейские выстрелили в сына, напавшего на них и свою мать с ножом

Петербуржец получил травму при задержании. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел в Выборге, на Травяной улице. По данным правоохранителей, в полицию поступил вызов, где звонивший сообщал, что 55-летний мужчина напал на свою мать с ножом. После этого на место прибыли полицейские. На месте они обнаружили мужчину с оружием.
«На требование положить лезвие и объясниться мужчина ответил агрессией», – сообщается в публикации.
Петербуржец попытался атаковать сотрудников МВД, после чего, в соответствии с протоколом, один из них применил газовый баллончик, но россиянина остановить не удалось.
Полицейский выстрелил в мужчину, пули попали в руку и шею. Затем правоохранители оказали доврачебную помощь. Позже на место прибыли медики, которые также оказали помощь пострадавшему.
«Их усилия успехом не увенчались», – поделились журналисты.
На данный момент по факту произошедшего проводят проверку, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Петербурге дядя напал на племянника с молотком.