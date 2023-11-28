В России объяснили цели контактов с ХАМАС

Россия имела контакты с движением ХАМАС для спасения жизни людей. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, сообщает РИА Новости.

«Мы говорили о том, что наши контакты с ХАМАС были нацелены на спасение жизней, в том числе израильских граждан, многие из которых имеют двойное гражданство, в том числе российское гражданство. В этом была цель этих контактов», — сказал Богданов.

28 ноября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова раскрыла подробности освобождения россиянина ХАМАС.

28 ноября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова раскрыла подробности освобождения россиянина ХАМАС. По ее словам, нашего соотечественника отпустили вне списка, что стало результатом прямых договоренностей между Россией и ХАМАС.

24 ноября В ХАМАС попросили РФ, Китай и другие страны продолжать дипломатические усилия.

Ранее эвакуированный врач заявил, что в секторе Газа не осталось работающих больниц.