Путин описал битву России за суверенитет

Битва России за суверенитет и справедливость является важным периодом для всей страны, противостояние имеет национально-освободительный характер, заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на заседании Всемирного русского народного собора.

«Битва России за суверенитет и справедливость носит национально-освободительный характер», — сказал глава государства.

Сообщалось, что Путин примет участие в заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) 28 ноября в формате видеоконференции.

Заседание посвящено 30-летию образования организации.

Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор (ВРНС) проходит 27-28 ноября в Москве. Его председателем является патриарх Кирилл, а темой — «Настоящее и будущее Русского мира».

До этого Константин Малофеев анонсировал создание при главах регионов Советов по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

Ранее Путин заявил о желании Запада расчленить Россию.