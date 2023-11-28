Кулеба объявил бойкот встрече ОБСЕ в Македонии из-за России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не поедет на министерскую встречу ОБСЕ в Северной Македонии, пишет «Европейская правда». Как заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, это решение связано с участием в мероприятии главы МИД России Сергея Лаврова.

«Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел. При этом, Украина остается преданной принципам ОБСЕ, готова и в дальнейшем работать с партнерами с целью восстановления уважения к Хельсинкскому заключительному акту», — пояснил представитель МИД Украины.

Он добавил, что Киев благодарен Северной Македонии за поддержку Украины. Николенко подчеркнул, что Россия якобы пытается разрушить ОБСЕ и блокировать консенсус по основным вопросам повестки дня организации.

30-я сессия СМИД ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. Как ожидается, на встрече будет очно присутствовать Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума главой МИД России будет исключением из санкций. В Болгарии уже пообещали пропустить самолет Лаврова через воздушное пространство страны.

Ранее главы МИД стран Балтии пообещали бойкотировать встречу ОБСЕ из-за Лаврова.