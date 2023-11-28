Главы МИД стран Балтии будут бойкотировать встречу ОБСЕ из-за Лаврова

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии приняли решение не участвовать во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Северной Македонии, поскольку на ней будет присутствовать глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет LRT со ссылкой на заявление министров трех стран.

Как следует из текста, они «выражают сожаление по поводу решения, позволившего министру иностранных дел России Сергею Лаврову лично участвовать в 30-й сессии СМИД ОБСЕ в Скопье».

Подобное развитие событий даст России «еще одну возможность для пропаганды», отмечается в заявлении. По мнению глав МИД стран Балтии, после начала СВО Россия «вела себя деструктивно» по отношению к ОБСЕ.

Также в заявлении говорится, что участие Сергея Лаврова в министерской встрече будет «потворствовать грубым нарушениям и неуважению основополагающих принципов и обязательств ОБСЕ».

27 ноября представитель дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что региональное содружество не имеет ничего против прибытия Сергея Лаврова в Северную Македонию на заседание ОБСЕ. По его словам, пролет самолета российского министра над Болгарией не нарушит западные санкции в отношении РФ.

Правительство Болгарии открыло воздушное пространство страны, чтобы министр иностранных дел РФ мог принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии.

Ранее Рябков исключил встречу Лаврова с Блинкеном на СМИД ОБСЕ.