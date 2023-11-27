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Рябков исключил встречу Лаврова с Блинкеном на СМИД ОБСЕ

Рябков: США не запрашивали встречу Лаврова с Блинкеном на встрече ОБСЕ в Скопье

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Global Look Press/РИА «Новости»

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты не запрашивали встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Северной Македонии, передает РИА Новости.

«Нет, не запрашивала. И не будет запрашивать», — ответил Рябков на соответствующий вопрос.

Он добавил, что подобной встречи не будет.

27 ноября представитель дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что региональное содружество не имеет ничего против прибытия Сергея Лаврова в Северную Македонию на заседание ОБСЕ. По его словам, пролет самолета российского министра над Болгарией не нарушит западные санкции в отношении РФ.

Правительство Болгарии открыло воздушное пространство страны, чтобы министр иностранных дел РФ мог принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии.

Ранее Лавров заявил о заговоре вокруг темы возможных переговоров России и Украины.

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