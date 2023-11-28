Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили о растущей мощи России в связи с конфликтом на Украине

RS: растущая мощь РФ позволит ей диктовать свои условия Украине и Западу

close
100%
Vasily Fedosenko/Reuters

Россия имеет неоспоримые преимущества в конфликте с Украиной, что позволяет российским властям диктовать свои условия как республике, так и Западу. Такое мнение высказал аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft.

По его словам, существует явная угроза того, что в отсутствие дипломатических подвижек растущие преимущества Российской Федерации могут в конце концов вырасти до критического уровня и превратиться в способность поставить Киев и его западных союзников «перед свершившимся и мрачным для них фактом».

Журналист добавил, что, вопреки признания Западом тупикового положения Украины на фронте, зарубежные политики еще не до конца осознают всю сложность сложившейся для них и республики ситуации.

На этой неделе британское издание Daily Express сообщало, что ВСУ высокими темпами теряют хорошо подготовленных солдат в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий