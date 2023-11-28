Россия имеет неоспоримые преимущества в конфликте с Украиной, что позволяет российским властям диктовать свои условия как республике, так и Западу. Такое мнение высказал аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft.

По его словам, существует явная угроза того, что в отсутствие дипломатических подвижек растущие преимущества Российской Федерации могут в конце концов вырасти до критического уровня и превратиться в способность поставить Киев и его западных союзников «перед свершившимся и мрачным для них фактом».

Журналист добавил, что, вопреки признания Западом тупикового положения Украины на фронте, зарубежные политики еще не до конца осознают всю сложность сложившейся для них и республики ситуации.

На этой неделе британское издание Daily Express сообщало, что ВСУ высокими темпами теряют хорошо подготовленных солдат в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.